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Haberler Yaşam Oktar’ın bin 198 yıla kadar hapsi isteniyor

Oktar’ın bin 198 yıla kadar hapsi isteniyor

20.9.2022

Oktar’ın bin 198 yıla kadar hapsi isteniyor

ADNAN Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada savcı mütalaasını açıklandı. Mütalaada, Adnan Oktar hakkında 232 yıldan bin 198 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar için farklı suçlardan değişik oranlarda hapis cezaları isteniyor.

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi. Duruşma savcısı tarafından hazırlanan 445 sayfalık mütalaada, tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın örgüt lideri olduğu, örgütün ikinci adamı olarak en yetkili kişinin Ulviye Didem Ürer olduğu belirtildi.

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