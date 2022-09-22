Katliamın 35’inci yılında enkaza bayrak astılar

ŞIRNAK merkeze bağlı Gabar Dağı'nın eteğinde bulunan Güneyce köyünde 35 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen köy baskınında şehit edilen 6'sı çocuk, 2'si hamile 12 kişinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

ŞIRNAK merkeze bağlı Güneyce köyünde, 35 yıl önce terör örgütü PKK'nın evlerine düzenlediği saldırıda, annesi, babası ve eşinin de aralarında bulunduğu 12 akrabası şehit edilen Şehmuz Güngör, her yıl dönümünde köye gelip, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor.

4'Ü ÇOCUKTU VE İKİ KADIN HAMİLEYDİ

GÜNEYCE köyünde 21 Eylül 1987 yılında, terör örgütü PKK'lıların saldırısında Güngör ailesinin yaşadığı evde Rıfat Güngör (80), Emine Güngör (70), Sait Güngör (35), Behiye Güngör (32), Huhe Güngör (35), Hizne Güngör (34), Azime Güngör (15), Hülya Güngör (4), Abdulcebar Güngör (2), Sacide Güngör (2) ile hamile olan Narinç Güngör (33) ve Emine Güngör (19) karnında bebekleri ile şehit edildi. Saldırıdan tek kurtulan ise 6 yaşındaki Fettah Güngör oldu.