Sivrisinek saz bize davul bile az

Yaz boyunca balkon ve bahçede oturma muradına eremeden yaz, sonbahar derken kış kapıda. Peki niye yaz boyunca temiz havanın keyfini süremedik? Neden mi? Gündüzleri kara sinek, geceleri sivrisinek istilasından.

Hangi çağda yaşıyoruz anlamış değilim. 70'li 80`li yıllarda çocukluğumuzda iyi hatırlarım, annem evimizin girişine tül perde çekerdi. O dönemlerde mahalle bakkalından aldığımız el pompalı sarı şişeli sinek ilacı ile geceleri uyumaya çalışırdık. Aradan seneler geçti artık dijital çağ dönemini yaşıyoruz. Her türlü teknoloji ve imkanlar var. Fakat bu sivrisinek denen akıllı yaratıkla hiç bir teknoloji ne yazık ki baş edemedi.

Ya da edilemiyor.

80'Lİ YILLARA DÖNDÜK

Yerel yöneticilerin bu konuda bir sorumlulukları da yok gibi.

Vatandaş kendi sorununu kendi çözsün. Ne yani koskoca mülki amirlerimizin işi gücü yok bu küçücük sivrisineklerle mi uğraşsınlar. "Vatandaş dediğin dere yataklarını düzenlesin, mahallesinin çöp konteynırını kursun. Özellikle de sokak hayvanlarının bu konteynırlardan aldıkları çöp poşetlerini sokaklara yaymasını önlesin.

Herkes kendi mahallesine bir barınak kursun. Hatta vatandaş dediğin sorumluluğunu bilerek sokak çöplerini düzenli toplasın.

Her vatandaş kendi kapısının önündeki logarları ilaçlasın bak bakalım sivrisinek olur mu!" Olsa da bu kadar olmaz. Bunları Belediyeler mi yapsın! Onca siyaset ve kültür sanat işleri varken belediyelerimiz küçücük sivrisinekle mi uğraşsın! Hadi canım bu belediyelerin işi mi!

Neyse Bakanlık geçtiğimiz gün sivrisinek rehberini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı bazı şehirlerde hastanelere başvurular çoğalınca acil önlemlerin alınmasında yarar gördü. Sivrisineklerin özellikle Batı Nil Virüsü gibi farklı virüslerin yayılmasında etkili olabileceği düşünülüyor. Bakanlık bazı önlemlerin alınmasında fayda gördü ki, insanların bahçe ve balkonlarda otururken uzun kollu giysiler ve de kapı pencerelere sineklik takılmasını önerdi. Yani 70`li 80'li yıllara dönüş başladı. Hadi hayırlısı.

EVDE BAKIM ZAMANI

Yeni nesil sağlık hizmetleri tedavi sürecini kolaylaştırıyor.

Özel İzmir Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi Tıbbi Direktörü, Aile Hekimliği Uzmanı Dr. İbrahim Sivrikaya, yeni nesil sağlık hizmetlerinden evde sağlık hizmetinin hastaların tedavi ve takip sürecini kolaylaştırdığını anlattı. Evde sağlık ile doktor eve gelerek hastayı muayene ediyor. Sağlığınızı geliştirmek için yol haritanız hekimle beraber belirleniyor. Kan, idrar, gayta örnekleri gibi gerekli numuneler evinizde alınabiliyor. Hatta EKG, EKO, ultrason gibi teknikler de artık evinizde yapılabiliyor.

İhtiyaç duyduğunuzda sesli ya da görüntülü görüşmeyle hekiminize ulaşabiliyor, yine diyetisyen, fizyoterapist, psikolog evinize gelerek size yardımcı olabiliyor.

Tüm bu süreçlerde yapılan tetkik sonuçları, raporlar ve reçeteler cep telefonunuza iletiliyor. İşte bu sistem ile artık yollarda ve hastane koridorlarında bekleme zahmetinin dışında, sağlıkta erken teşhis gibi önemli bir faktör de ön plana çıkıyor. Bu sistem artık yeni nesil sağlık sistemi olarak hayatımıza ve sağlığımıza birçok yenilikleri de katacak. Bu sistem ile hastane ve hekimlerimizin de iş yükü hafifleyecek. Doktor Selim Amato`nun kendi hastanesinde başlattığı bu projesinin başta bölgemize hatta ülke geneline yayılmasını umuyorum.