Gara’da şehit düşen askerin emaneti annesine teslim edildi

IRAK'IN kuzeyindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin zeytin çekirdeğinden yapılmış olan tespihi Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nun girişimleriyle Şırnak Adliyesi'nden getirilerek şehit annesi Ayşe Güler'e teslim edildi. Tespihi şehidin annesine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız verdi. Ayşe Güler, "Oğlumun emaneti kaçırılmasının 6'ncı yıl dönümünde bana teslim edildiği için çok mutluyum" diyerek tespihin tesliminde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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