  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Gara’da şehit düşen askerin emaneti annesine teslim edildi

Gara’da şehit düşen askerin emaneti annesine teslim edildi

23.9.2022

Gara’da şehit düşen askerin emaneti annesine teslim edildi
IRAK'IN kuzeyindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin zeytin çekirdeğinden yapılmış olan tespihi Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nun girişimleriyle Şırnak Adliyesi'nden getirilerek şehit annesi Ayşe Güler'e teslim edildi. Tespihi şehidin annesine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız verdi. Ayşe Güler, "Oğlumun emaneti kaçırılmasının 6'ncı yıl dönümünde bana teslim edildiği için çok mutluyum" diyerek tespihin tesliminde emeği geçen herkese teşekkür etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA