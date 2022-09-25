‘Maden karşıtı eylemleri Alman vakıfları fonluyor’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın her defasında dikkat çektiği Türkiye'deki maden karşıtı sözde çevreci eylemlerin arkasından kirli lobiler çıktı. Çevreci hassasiyeti kullanarak ve Türkiye'nin kendi yeraltı madenlerini çıkarmasını engelleyerek bu alanda dışa bağımlı olmasını amaçlayan Alman vakıfları deşifre oldu.

'YILLARDIR BİLİYORUZ'

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, "Özellikle altın madenciliğinde Alman vakıfları sözde çevrecileri fonlayarak ülkemizdeki yeraltı zenginliğimizi çıkarmamıza engel olmaya çalışıyor. Madencilikten çok bunların ülkemizde yerleştirdiği kötü algıları temizlemeye uğraşıyoruz" dedi. Emiroğlu madenciliğin Türkiye ekonomisinin kalkınmasında ve bağımsızlığında çok önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, "Bu ülkenin insanları olarak çevreye ve insana zarar verilmesine madenciler olarak biz de asla göz yummayız. Maalesef ülkemizde bu sözde çevrecilerin hassasiyetleri gerçek bir çevre hassasiyeti değil. Alman vakıflarının özellikle ülkemizdeki altın madeni karşıtı eylemleri fonladığını yıllardır biliyoruz" dedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK