MEB özel öğrenciler için özel program hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerinin desteklenmesinin ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasının Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

KATKI SAĞLAYACAK

Bakan Özer, Bakanlık olarak önceliklerinin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin akranlarıyla birlikte kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla eğitim almaları olduğunu söyledi. Hazırlanan kılavuzun hem basılı hem de Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde dijital olarak erişime sunulduğunu belirten Özer, şunları kaydetti: "Öğretmenlerin özel öğrencilere yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamasına ve uygulamasına ilişkin bilgi, beceri ve deneyimlerinin artırılması amacıyla hazırladığımız kılavuz, farklı özel eğitim ihtiyacı olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören 450 bin dolayındaki özel öğrencimizin okullardaki eğitimine büyük katkı sağlayacak."