  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam MEB özel öğrenciler için özel program hazırladı

MEB özel öğrenciler için özel program hazırladı

25.9.2022

MEB özel öğrenciler için özel program hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerinin desteklenmesinin ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasının Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

KATKI SAĞLAYACAK
Bakan Özer, Bakanlık olarak önceliklerinin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin akranlarıyla birlikte kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla eğitim almaları olduğunu söyledi. Hazırlanan kılavuzun hem basılı hem de Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde dijital olarak erişime sunulduğunu belirten Özer, şunları kaydetti: "Öğretmenlerin özel öğrencilere yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamasına ve uygulamasına ilişkin bilgi, beceri ve deneyimlerinin artırılması amacıyla hazırladığımız kılavuz, farklı özel eğitim ihtiyacı olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören 450 bin dolayındaki özel öğrencimizin okullardaki eğitimine büyük katkı sağlayacak."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA