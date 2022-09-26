Eren kardeşlere sürpriz misafir!

Ahmet, Sevgi Teyze'den Ömer'in oğlu olduğunu öğrendi. Şikayetini geri çekmek zorunda kaldı. Sarp ve Berk okulun yeni belalı ikilisi oldu. Babasının kasasındaki paraları alıp Ömer'e veren Leyla, Tolga'nın başına büyük dert açtı.
Ahmet, Sevgi Teyze'den Ömer'in oğlu olduğunu öğrendi. Şikayetini geri çekmek zorunda kaldı. Sarp ve Berk okulun yeni belalı ikilisi oldu. Babasının kasasındaki paraları alıp Ömer'e veren Leyla, Tolga'nın başına büyük dert açtı.
Kardeşini korumak için babası ile tartışan Tolga, babasının öfkesi yüzünden fena yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tolga'ya Ömer kan verdi. Sokaklarda yatıp kalkan Akif'e Suzan acıyıp yardım etti. Aybike ile Berk son olaylardan sonra ayrıldı. Sarp, Ömer'in çalıştığı yere gidip olay çıkarttı.
Ahmet, karısının aklına uyup, annesinin evi Ömer'e vermesini engellemek için plan yaptı. Her gün verdikleri ilaçla Sevgi Teyze'nin aklını bulandırıp akli dengesi yerinde değil raporu almaya çalışacaklardı. Ama bu plana Sevgi Teyze kulak misafiri oldu.
Orhan ile Şengül'ün birlikte bebeğin doktor kontrolüne gittiğini öğrenen Gönül, olay çıkartıp Orhan'a boşanmak istediğini söyledi. Nebahat, Suzan'ın çalıştığı kulübü satın aldı ve patronu oldu. Süsen Ömer'e misilleme yapıp Sarp ile balık ekmek yemeğe gitti. Her şeyi bırakıp giden Sevgi Teyze ise Ömerlere sığındı.
Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, 1 Ekim Cumartesi saat 20.00'de Atv'de!