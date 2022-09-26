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Haberler Yaşam Uzman öğretmenlik başvuruları başladı: MEB ile uzman öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, ne zaman, hangi tarihte?

Uzman öğretmenlik başvuruları başladı: MEB ile uzman öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, ne zaman, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri tamamlandı. Öğretmen adayları, heyecanla başvuru sürecinin bir sonraki aşaması olan sınav süreci başvurularının başlamasını bekliyor. Yazılı sınav başvuru tarihinin son gününden itibaren aday öğretmenlik dahil olmak üzere en az on yıl hizmeti olanların başvuruları olumlu değerlendirilecek. Peki, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Yazılı sınav ne zaman, hangi tarihte?

26.09.2022, 15:18 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022, 15:20

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge kapsamında yapılan uzman öğretmenlik eğitimleri 9 Eylül'de; başöğretmenlik eğitimleri ise uzatılan tarihle 25 Eylül'de sona erdi. Eğitimlerin sona ermesinin ardından uzman öğretmenlik başvurularını dört gözle bekleyen adaylar, uzman öğretmenlik sınavı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ne zaman? Sorularının cevabını arıyor. İşte detaylar...

Uzman öğretmenlik başvuruları başladı: MEB ile uzman öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, ne zaman, hangi tarihte?

BU ŞARTLARI TAŞIYANLAR SINAVDAN MUAF TUTULACAK

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.

Uzman öğretmenlik başvuruları başladı: MEB ile uzman öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, ne zaman, hangi tarihte?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; 81 ilde yapılacak olan söz konusu sınavın başvuruları 3 Ekim'e kadar yapılabilecek.

Adayların bu tarihe kadar mesleki gelişim çalışmalarına yönelik belgelerini tamamlamaları gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Uzman öğretmenlik başvuruları başladı: MEB ile uzman öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, ne zaman, hangi tarihte?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;

"Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."

Buna göre; MEB uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak.

Uzman öğretmenlik başvuruları başladı: MEB ile uzman öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, ne zaman, hangi tarihte?

SINAVDAN MUAF ADAYLARIN BAŞVURULARI DA BAŞLADI

Diğer yandan yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Sınavdan muaf olanların uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için başvuruları da bugün itibarıyla başladı.

Yazılı sınavdan muaf tutulacakların da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için aranan şartları taşımaları gerekiyor.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti alınmayacak.

Uzman öğretmenlik başvuruları başladı: MEB ile uzman öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, ne zaman, hangi tarihte?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Uzman öğretmenlik başvuruları başladı: MEB ile uzman öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır, ne zaman, hangi tarihte?

BAŞÖĞRETMEN UNVANI İÇİN YAPILACAK YAZILI SINAVA BAŞVURUDA BULUNACAK UZMAN ÖĞRETMENLERDE;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

e) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu yazılı sınava aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir.

f) Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.

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