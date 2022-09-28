Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki: Siyasi seviyesizlik

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Almanya Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.

Söz konusu ifadeler hakkında, "En kuvvetli şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullanan Bilgiç, "Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki'nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir. Bu konudaki güçlü tepkimiz, bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne de bildirilmiştir" açıklamasında bulundu. Öte yandan, Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze törenine katıldı.