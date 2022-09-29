Yeşil dönüşüm için Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi

ORTA Vadeli Program'a göre, Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ile Yeşil Endüstri Bölgesi Sertifikasyon Sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecek. Yeşil dönüşüm altyapısının oluşturulması için başta tarım, sanayi, ulaştırma ve enerji sektörlerinde olmak üzere yeşil teknoloji AR-GE projelerine yeni destekler sağlanacak, yeşil hidrojen ve enerji depolama gibi emisyon azaltılmasına katkı sağlayan teknolojiler için yatırım ekosistemi geliştirilecek.

AVRUPA HIZLA İLERLİYOR

TÜRKİYE'DE ekonominin her alanında ve tüm sektörlerde yeşil dönüşüme yönelik adımlar atılırken sıfır emisyon hedefine ulaşmak amacıyla 'Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi' geliştirilmesi planlanıyor. 2023-2025 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, iklim değişikliği nedeniyle düşük karbon ekonomisine geçiş küresel ölçekte önem kazanıyor. Türkiye'nin ihracatında büyük paya sahip olan Avrupa Birliği, sıfır emisyonlu, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye ulaşmak amacıyla yeşil dönüşüm politikalarında ilerleme kaydediyor. OVP döneminde iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik alandaki çok yönlü etkileri dikkate alınarak, kalkınma öncelikleri çerçevesinde ekonominin her alanında ve tüm sektörlerde yeşil dönüşüme yönelik adımlar atılmasına devam edilecek.

DÜŞÜK KARBONLU ÜRETİM

SEKTÖRLERİN mevcut en iyi teknikler ve en iyi çevresel uygulamalar çerçevesinde düşük karbonlu üretime geçişi için yol haritaları hazırlanacak ve uygulamalar teşvik edilecek. 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sürdürülen Ulusal Katkı Beyanı, Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlık çalışmaları, kalkınma planı başta olmak üzere üst politika belgeleriyle uyumlu olacak şekilde tamamlanacak.

AR-GE PROJELERİ ÖNEM KAZANACAK

YEŞİL dönüşüm altyapısının oluşturulması için başta tarım, sanayi, ulaştırma ve enerji sektörlerinde olmak üzere yeşil teknoloji AR-GE projeleri desteklenmeye devam edilecek. Yeşil hidrojen ve enerji depolama gibi emisyon azaltılmasına katkı sağlayan teknolojilerin yatırım ekosistemi geliştirilecek. Yeşil dönüşüme iş gücü piyasasının adil geçişinin sağlanması için gerekli önlemler alınacak. İklim finansmanına erişim imkanları özel sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak genişletilecek, verimlilik artıran, dönüştürücü nitelikli, katma değeri yüksek, sera gazı emisyon artışını sınırlayan ve yeşil becerileri artıran yatırımlara öncelik verilecek. Başta ihracat yapan KOBİ'ler olmak üzere, firmaların yeşil dönüşüme uyumlarını kolaylaştırmak üzere destek mekanizmaları oluşturulacak. Üretilen ürün ve hizmetlerin değer zincirindeki çevresel ve sosyal risklerin ölçülmesi, analizi ve yönetimi konusundaki kapasite geliştirilecek.