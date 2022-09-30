ALES başvuruları başladı! ALES 3 sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

ALES KAÇ SORU?



Mevcut ALES`te adaylara Sayısal ve Sözel olmak üzere iki başlık altında bir test uygulanmaktadır. Her bölüm, tek kitapçık halinde adaylara verilmekte olup toplam 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir.



ALES 80 PUAN İÇİN KAÇ NET GEREKİR?



Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. ALES 50 sayısal, 50 sözel sorudan oluşuyor. Adayların sözelden 80 puan alabilmeleri için en az 45 sözel neti çıkarmaları gerekiyor.

