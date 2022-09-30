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Haberler Yaşam ALES başvuruları başladı! ALES 3 sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

ALES başvuruları başladı! ALES 3 sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) her yıl 3 kez düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvurular ve sınavın ne zaman yapılacağı adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. ALES/2 sınavının 21 Ağustos Pazar günü sona ermesinin ardından, ALES/3 2022 sınav başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Soruları yanıt arıyor. İşte ALES/3 2022 ALES sınav detayları...

30.09.2022, 11:21 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022, 11:21

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) başvuruları, 30 Eylül 2022'de yapılacak. ALES/3 başvurular ve sınav ücretinin nasıl ve nereden yapılacağı merak konusu oldu. Peki, 2022 ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2022 ALES/3 başvuru kılavuzu ve detaylar...

ALES başvuruları başladı mı, sınav ne zaman? ALES 3 2022 sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

2022 ALES/3 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ALES/3 başvuru işlemleri 30 Eylül'de başladı, 10 Ekim'de sona erecek.

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ALES başvuruları başladı mı, sınav ne zaman? ALES 3 2022 sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra kılavuzda yer alacak. Yılın ilk iki ALES sınavında bir oturum için 185 TL olarak belirlenmişti.

ALES başvuruları başladı mı, sınav ne zaman? ALES 3 2022 sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminin ardından ALES/3 sınavının yapılacağı tarih de netleşti. ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.

ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.

ALES başvuruları başladı mı, sınav ne zaman? ALES 3 2022 sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

ALES SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Üniversiteden mezun olan, mezun olma durumu olanlar ve denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. ALES sınavı başvurusu yapabilirler.

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ALES başvuruları başladı mı, sınav ne zaman? ALES 3 2022 sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

ALES KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından senede 3 kez yapılan ALES'ten alınan puan, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır.

ALES KONULARI

MATEMATİK

1. Temel Kavramlar

2. Çözümleme

3. Bölme ve Bölünebilme

4. Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK

5. Rasyonel Sayılar

6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

8. Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar

10. Denklemler

11. Oran-Orantı

12. Sayı ve Kesir Problemleri

13. Yaş Problemleri

14. İşçi ve Havuz Problemleri

15. Hareket Problemleri

16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

17. Karışım Problemleri

18. Kümeler

19. İşlem

20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

MANTIK

Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri

Mantıksal Muhakeme Problemleri

GEOMETRİ

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Üçgende Uzunluk ve Alan

Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

Dörtgenler 6. Çember ve Daire

Analitik Geometri 8. Katı Cisimler

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ALES başvuruları başladı mı, sınav ne zaman? ALES 3 2022 sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlama

Anlatım Biçimleri

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

MANTIK

Şifreleme, Şifre Çözümleme

Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

ALES başvuruları başladı mı, sınav ne zaman? ALES 3 2022 sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

ALES KAÇ SORU?

Mevcut ALES`te adaylara Sayısal ve Sözel olmak üzere iki başlık altında bir test uygulanmaktadır. Her bölüm, tek kitapçık halinde adaylara verilmekte olup toplam 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir.

ALES 80 PUAN İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. ALES 50 sayısal, 50 sözel sorudan oluşuyor. Adayların sözelden 80 puan alabilmeleri için en az 45 sözel neti çıkarmaları gerekiyor.

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