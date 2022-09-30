Anadolu’nun kalbine giden yoldur Ankara

Türkiye'nin başkenti, İç Anadolu'nun kalbi Ankara, Anadolu'da tarihi ve turistik bir geziye çıkacaklara arayıp bulamayacakları güzellikler sunuyor. Hem şehir merkezinde hem de ilçelerinde doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Ankara, kültür turizminin başkentliğini yapıyor. Ankara, modern Türkiye'nin başkenti olduğu 1920 yılından çok daha köklü bir tarihe sahip. İnsanlık tarihinde 5000 yıllık geçmişi olan Ankara, Anadolu'nun ortasında yer alması sebebiyle burada kurulmuş onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış.

Sırayla, Hitit İmparatorluğu, Frigler, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer almış. Türkiye'nin ikinci en büyük şehri olan Ankara'nın merkezinde 5 milyona yakın insan yaşar. Başka bir şehirde kolay kolay rastlanamayacak bir iç rahatlığının beşiği olan Ankara'yı keşfe çıkıyoruz bu kez...

ANITKABİR

ANKARA'DA gezilecek yerlerin ilki, kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı. Anıtkabir Ankara'nın tam göbeğinde: Eski adıyla Rasattepe, bugünün Anıttepe'sinde. 750 bin metrekare üzerinde konumlanan Anıtkabir'de bir aslanlı yol, bir tören meydanı, Atatürk'ün mozolesi ve on kule var. 907 metre yükseklikte yer alan Anıtkabir'de 20'nin üzerinde önemli sanatçının ellerinden çıkan heykel, rölyef ve çeşitli eserler yer alıyor.

KOCATEPE CAMİİ

ANKARA'NIN simgesel yapılarından biri olan Kocatepe Camii, 1987'de ibadete açıldı. 4500 metrekare üzerine inşa edilen bu cami, Mimar Sinan'ın üslubuna bağlı kalınarak tasarlanmış. Dört minareli, iç tezyinatı ince işçiliğiyle nefes kesen cami, adını aldığı Kocatepe semtinde bulunuyor.

ATAKULE

Türkiye'nin ikinci, Ankara'nın ilk alışveriş merkezi. 1987'de dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından, Ankara'nın başkent oluşunun 66. yıldönümü şerefine açılışı yapılan Atakule'nin 125 metre yükseklikteki kule kısmının üzerinde seyir teraslı, döner bir restoranı var. Ankara şehir manzarası eşliğinde bir şeyler yemek, bu sırada bir fenomeni yakından görmek isterseniz Atakule'ye muhakkak yolunuz düşmeli. Sıhhiye'de, eski demiryolu fabrikasında kurulan CerModern, Ankara'nın çağdaş sanata ve kültüre açılan kapısı adeta, bir modern sanatlar merkezi. Ankara Devlet Tiyatrosu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi başkentin görülmesi gereken yerleri arasında yer alır.

ETNOGRAFYA MÜZESİ

ANKARA Etnografya Müzesi, Türkiye'de müze binası niyetiyle inşa edilen ilk yapı. Müzenin önündeki bronz Atatürk heykeli, İtalyan heykeltraş Pietro Canonica'nın eseri. 1930'da halktan toplanan eserlerle kurulan ve ziyarete açılan Ankara Etnografya Müzesi'nde Anadolu'nun Türk-İslam dönemine ait, günlük hayatın sıradan anlarına eşlik eden çok sayıda eser bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı, 1953'te Anıtkabir'e taşınana kadar geçici olarak bu binada muhafaza edilmiş.

ANKARA KALESİ

ANKARA'NIN en eski mahallelerini yamacına toplayan Ankara Kalesi'nin tarihi, Frig Kralı Midas'ın rüyasına dayanıyor. Bugünün Altındağ ilçesinde konumlanan Ankara Kalesi'nin etrafında iki-üç katlı eski Ankara evleri var. 1640'ta yolu şehre düşen Evliya Çelebi, Ankara Kalesi'ni şöyle tarif etmiş: "Ankara'da bir dağın tepesine dört kat beyaz taştan yapılmış sağlam bir kale vardır. Kale, iç içe üç kat surlarla çevrilidir: İç kalenin çevresi kayalıktır. Bu yalçın kayalardan kaleye tırmanmak kolay değildir. İç kalede silahlar, cephane ve 600 ev bulunur. İç kale, aşağılarda ikinci sıra surlarla çevrilidir. Dağın eteklerinde ise üçüncü sıra dış surlar yer alır. Bu dış surlarla tüm şehir güvendedir artık."

EYMİR GÖLÜ

ODTÜ yerleşkesi sınırlarında bulunan Eymir Gölü, kendine has faunası ve florasıyla Ankara'da gezilecek yerler listesinde güzelliği ile öne çıkan lokasyonlardan bir tanesi. Eymir Gölü'nün kıyı uzunluğu dokuz metre, ortalama derinliği dört metre civarında. Birbirinden güzel kuş türlerine ev sahipliği yapan gölde bir yeşilbaşlı ördeğe ya da sakamekeye rastlamak mümkün.

SEĞMENLER PARKI

BİRAZ soluklanmak denince akla gelen iki parktan biri Ankara Kuğulu Park, diğeri Seğmenler Parkı olabilir. İkisi de ferahlığıyla bekler: Seğmenler Parkı biraz kahve, sonbahar ritmi, belki birkaç satıra göz atmak için bulunmaz bir yer.

KAZIM YÖRÜKÇE