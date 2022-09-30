Asena Keskinci: Haberi duyunca duvarlara tırmandım!

BURÇAK HER ZAMAN HAYALİNİ KURDUĞUM BİR KARAKTERDİ

Peki, Ah Nerede macerası nasıl başladı ve bitti senin için? Burçak rolünde seni çeken şey neydi?

Ah Nerede başlamadan önce Adı Sevgi diye bir dizideydim. Ah Nerede'nin auditionını duydum, çok hoşuma gitti. Adı Sevgi bitti, Ah Nerede başladı. Çok denk geldi yani arka arkaya. Burçak karakteri de aslında her zaman hayalini kurduğum bir şeye sahipti. Hep 'oynadığım bir projede şarkı da söyleyeyim' hayalini kuruyordum. Burçak şarkıcı diye gelince rol, olmasını çok istedim. Ve oldu. Şan dersleri aldım. Stüdyoya girdim. Benim için çok kıymetli bir karakter.

SERENAY SARIKAYA AKLIMI BAŞIMDAN ALIYOR

Şarkı söylemeyi sevdiğin için mi böyle bir rol gelmesini istiyordun?

Hayır, Asena olarak şarkı söylemeyi çok seven biri değilim. Sadece bir oyuncunun farklı alanlarda da kendini gösterebilmesini ve deneyim kazanmasını değerli buluyorum. Çok etkileniyorum. Mesela Serenay Sarıkaya, aklımı başımdan alıyor. Hem çok güzel hem çok iyi oynuyor hem şarkı söylüyor. Bir oyuncunun oyunculuk dışında farklı şeyler yapması beni çok heyecanlandırıyor. Bunu ben de deneyimlemek istiyordum. Dansçı bir kız da olabilirdim. O da beni heyecanlandırırdı. Umarım gelecek projelerde farklı deneyimler de kazanabilirim.

Yeşilçam'dan uyarlanan bir proje olması seni tedirgin etti mi? Seyirci birebir aynı şeyi bekler kaygısı oluşabilir çünkü.

Zaten çok yüksek çıtada yapılmış bir iş. Tarık Akan benim celebrity crush'ım. Annemin de öyleydi. Senaryosu, oyuncuları çok yüksek çıtada. Başlangıç çok fazla vaat veriyor. Riskli bir işti tabii. Ama güzel şeyler yapmak için de risk almak gerekiyor. Bu bir uyarlamaydı, birebir aynısı olmayacaktı zaten. Endişeler tabii vardı ama heyecanlı endişelerdi. Çok keyifliydi.