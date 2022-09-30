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Haberler Yaşam Ödüller Şentop’tan

Ödüller Şentop’tan

30.9.2022

Ödüller Şentop’tan

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler" projesinde, Türkiye'de çeşitli alanlarda başarıya ulaşmış kadınları TBMM Başkanlık Konutu'nda ağırlayarak ödüllerini takdim etti.

İLK 100'DE YER ALDILAR
Türkiye'nin yamaç paraşütü pilotu ilk kadın kaymakamı olan Denizli'nin Çal Kaymakamı Dilara Şenoğlu ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu da, Türkiye'de ilk 100'e girerek "Kadın Liderler" ödülüne layık görüldü. Şenoğlu ve Kutlu ödülünü Şentop'tan aldı.

SEBAHATTİN ALP

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