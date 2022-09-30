Türkiye Müge Anlı’yı izledi

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, rakiplerini geride bıraktı. Program Tüm Kişiler'de %4,89 izlenme oranı ve %37,76 izlenme payıyla birinci oldu.

KAN DONDURAN VAHŞET

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melissa ve Abdurrahman çifti, eşinden boşanmış olan Melissa'ya zorla fuhuş yaptırmak için kaçırılan 2 ve 3 yaşlarındaki iki kızlarını arıyorlardı. Yayın sonunda Melissa ve Abdurrahman'a acı haber ulaştı. Ayladır kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Lina, işkence ile öldürülüp buzdolabına konulmuş halde bulundu. Kan donduran vahşetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 3 zanlı adliyeye sevk edilirken, babaanne Sevim Erbay Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gelerek torunun cesedini teşhis etti. Gözaltına alınan Mehmet Aksu ve kız arkadaşı Muhabbet geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

MEDYUM VURGUNU OLAYI

Müge Anlı'da ilginç bir olay daha yaşandı. İddialara göre; gurbetçi Gülseren Çınar, tüm mal varlığını Ali Akyıldız isimli medyuma kaptırdı. Çınar'ın kızı Yasemin Almanya'dan yayına gelerek, annesi Gülseren Çınar'ın tüm mal varlığını Ali Akyıldız isimli medyuma kaptırdığını anlattı. Annesinin sözde hocayla tanıştıktan sonra aklını yitirdiğini dile getiren Yasemin, "Annem Almanya'daki hesabından 90 bin Euro çekmiş. Elimizde avucumuzda bir şey kalmadı" dedi. Ancak Gülseren Hanım, kızının iddiasını yalanladı, "Her şey benimdi. Dolandırılmadım. Özgür iradem, istediğimi yaparım" dedi.

BİRİNCİ OLDU

Müge Anlı, gündeme damga vuran haberlere imza atmaya devam ediyor. Program, Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde tüm rakiplerini geride bıraktı ve Tüm Kişiler'de %4,89 izlenme oranı ve %37,76 izlenme payı alarak birinci oldu.