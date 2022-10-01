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Haberler Yaşam Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Pazar günleri izleyicileri Atv ekranına kilitleyen, Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın başrolü paylaştığı ve her fragmanıyla merakta bırakan Gül Masalı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Gül Masalı'nın merakla beklenen 15.bölümüne dair detaylar sizlerle!

01.10.2022, 15:04 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022, 15:05

Gül Masalı'nın yeni bölümü 2 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de Atv'de izleyicisiyle buluşacak.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

GÜL MASALI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yılmaz'ın elinde rehin olan Toprak ve Gonca için zor ve gerilim dolu saatler başlamıştır. Yılmaz onları bırakmak için yüklüce bir para istemektedir.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Bunun için de Toprak'ın babası Halil'i arar ve oğlunu sağ görmek istiyorsa parayı getirmesini ister. Toprak'ı kaybetmek korkusuyla kahrolan Halil, onu kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Toprak'la Gonca namlunun ucundayken Fuat'a giderek yeniden hisselerini satmak istediğini söyler. Bu arada Toprak ve Gonca, Yılmaz'ın elinden kurtulmak için çareler aramaktadır.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Isparta'ya dönen Tahir ve Zühre olanları öğrenince darmadağın olur. Halil, Yılmaz'ın istediği buluşma noktasına gider. Ancak parayı bıraksa da çaresiz bir halde evine dönüp eli yüreğinde beklemek zorundadır.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Parayı alıp kaçmaya hazırlanan Yılmaz'ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir. Ölümün kıyısından dönen Gonca, Toprak'la aralarında geçenleri yeniden düşünmeye başlar.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Oğullarıyla araları düzeltmeye başlayan Halil ve Canan'ın aklında ise yeni bir plan vardır. Yılmaz'ı yolundan döndürmeyi başarabilecekler midir? Gonca, Toprak'a geri dönmeye karar verecek midir? Ece'nin baskılarından bunalan Toprak, ona aslında bir oyun oynadığını söyleyebilecek midir?

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