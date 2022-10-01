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Haberler Yaşam Hiçbir zeka testine benzemiyor! Optik illüzyona aldanmayıp hatayı fark edenler...

Hiçbir zeka testine benzemiyor! Optik illüzyona aldanmayıp hatayı fark edenler...

Eğlenceli bir zeka oyunu ile dikkat seviyenizi ve IQ'nuzu ölçmek ister misiniz? Resimdeki hatayı illüzyona rağmen fark edebildiniz mi? Klasik zeka testleri size sıkıcı geliyorsa eğlenceli ve resimli zeka testlerini seviyorsanız bu test tam size göre! Analitik yönünüzü ve beyninizin farklı şekillerde çalıştığını ölçen bu zeka testini çözerken hem eğlenebilir hem de zekanızı test edebilirsiniz. Peki, bu resimdeki hatayı 9 saniyede fark edebildiniz mi? İşte, hem dikkat hem de IQ ölçen testin detayları...

01.10.2022, 11:11 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022, 11:17

KUTUP AYISI VE PENGUENLER RESMİNDEKİ HATAYI 9 SANİYEDE BULABİLİR MİSİNİZ?

Yukarıdaki resimde, bir Kutup Ayısı ve bazı Penguenlerin suda yüzen buzun üzerinde durduğu resimde gizlenen hatayı bulmalısınız. Hem Penguenler hem de Kutup Ayıları denize yakın yaşar. Ama resimdeki hatayı tespit edebildiniz mi? Cevap oldukça basit ama zor olduğu için soruyu cevaplamadan önce resme dikkatlice bakmanız gerekiyor. Bir uyarı olarak, bu zeka oyununun cevapları sorunun hemen altında verilmiştir, bu yüzden çok fazla kaydırıp hile yapmadığınızdan emin olun!

Hiçbir zeka testine benzemiyor! Optik illüzyona aldanmayıp hatayı fark edenler...

İpucu: Hata, Kutup Ayısı ve Penguenlerin Yaşam Alanı Arasında bir yerde gizlidir.

Hiçbir zeka testine benzemiyor! Optik illüzyona aldanmayıp hatayı fark edenler...

KUTUP AYISI VE PENGUENLERİN YAŞAM ALANI

Bu beyin bulmacasında, Kutup Ayısı ve Penguenlerin denizde buzun üzerinde yüzdüğü Resimdeki hatayı belirlemeniz gerekiyor. Şimdi önce Kutup Ayısı ve Penguenin doğal yaşam alanlarının nerede olduğunu anlayalım.

Kutup Ayısı Yaşam Alanı: Kutup ayılarının tercih ettiği yaşam alanı, yılın büyük bir bölümünde Arktik denizlerini kaplayan buzun üzerindedir. Kuzey Kutbu yakınlarında yaşıyorlar.

Hiçbir zeka testine benzemiyor! Optik illüzyona aldanmayıp hatayı fark edenler...

Penguen Habitatı: Penguen habitatları okyanusları ve kıyıları içerir. Genellikle adalarda ve birkaç kara yırtıcısının bulunduğu uzak kıta bölgelerinde yaşarlar. Güney Kutbu yakınlarında yaşıyorlar.

İlk başta, sandığınızdan daha ince bir ayrıntı olduğu için hatayı hemen fark edemezsiniz. Ancak birkaç dakika sonra resimdeki hatayı tespit edebilirsiniz.

Hiçbir zeka testine benzemiyor! Optik illüzyona aldanmayıp hatayı fark edenler...

OPTİK İLLÜZYON CEVABI

Yani resimdeki hata, Kutup Ayıları Kuzey Kutbu'nda ve Penguenler Güney Kutbu'nda yaşadığı için Kutup Ayıları ve Penguenler bir arada bulunamaz. Hem Penguenler hem de Kutup Ayıları benzer tür habitatlarda yaşayabilseler de, onları vahşi doğada asla birlikte yaşarken bulamazsınız.

Bunun nedeni, kutup ayılarının Kuzey Yarımküre'nin Kuzey Kutup Dairesi bölgesinde bulunmasıdır. Penguenler, Galapagos Adaları'ndan Antarktika kıyılarına kadar uzanan tam zıt yarımkürede bulunur. Her ikisi de ekvator çevresindeki ılık sularla ayrılır. Yani, bir hayvanat bahçesi ortamı dışında, bir buz kütlesini paylaşan penguenler ve kutup ayıları asla bulamazsınız.

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