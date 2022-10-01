Hiçbir zeka testine benzemiyor! Optik illüzyona aldanmayıp hatayı fark edenler...

OPTİK İLLÜZYON CEVABI

Yani resimdeki hata, Kutup Ayıları Kuzey Kutbu'nda ve Penguenler Güney Kutbu'nda yaşadığı için Kutup Ayıları ve Penguenler bir arada bulunamaz. Hem Penguenler hem de Kutup Ayıları benzer tür habitatlarda yaşayabilseler de, onları vahşi doğada asla birlikte yaşarken bulamazsınız.

Bunun nedeni, kutup ayılarının Kuzey Yarımküre'nin Kuzey Kutup Dairesi bölgesinde bulunmasıdır. Penguenler, Galapagos Adaları'ndan Antarktika kıyılarına kadar uzanan tam zıt yarımkürede bulunur. Her ikisi de ekvator çevresindeki ılık sularla ayrılır. Yani, bir hayvanat bahçesi ortamı dışında, bir buz kütlesini paylaşan penguenler ve kutup ayıları asla bulamazsınız.