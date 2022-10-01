Hiçbir zeka testine benzemiyor! Optik illüzyona aldanmayıp hatayı fark edenler...

KUTUP AYISI VE PENGUENLER RESMİNDEKİ HATAYI 9 SANİYEDE BULABİLİR MİSİNİZ?
Yukarıdaki resimde, bir Kutup Ayısı ve bazı Penguenlerin suda yüzen buzun üzerinde durduğu resimde gizlenen hatayı bulmalısınız. Hem Penguenler hem de Kutup Ayıları denize yakın yaşar. Ama resimdeki hatayı tespit edebildiniz mi? Cevap oldukça basit ama zor olduğu için soruyu cevaplamadan önce resme dikkatlice bakmanız gerekiyor. Bir uyarı olarak, bu zeka oyununun cevapları sorunun hemen altında verilmiştir, bu yüzden çok fazla kaydırıp hile yapmadığınızdan emin olun!