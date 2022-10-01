Vay uyanık Yunan yüzbaşı vay!

YUNANİSTAN Sahil Güvenliği'nde görevli bir yüzbaşının, Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy (Kos) Adası'na göçmen taşıyan sürat teknesini kayıtlara 'battı' olarak yansıtıp zimmetine geçirdiği ve 120 bin dolara sattığı ortaya çıktı. Hakkında dava açılan yüzbaşının yargılanmasına başlandı. Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan 7 mil uzaklıktaki adada insan kaçakçıları İstanköy Sahil Güvenliği tarafından yakalandı.

8 metrelik sürat teknesi ise kayıtlara "Battı" olarak geçirildi. Yapılan araştırmada, İstanköy Liman Başkanlığı'nda görevli bir yüzbaşının, göçmenleri Sahil Güvenlik botuna aldıktan sonra sürat teknesinin önce limana, ardından liman dışındaki başka bir alana taşıdığı, daha sonra da 120 bin dolara bir balık çiftliğine sattığı ortaya çıktı. Yüzbaşı, Rodos Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Zimmetine para geçirmek" suçuyla yargılanıyor. Yüzbaşı ile birlikte sahil güvenlik botunda bulunan 5 asker için de işlem başlatıldığı öğrenildi.

ADEM ÜLKER