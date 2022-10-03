Duy Beni’nin Bekir’i Bora Elkoca: İdealim hiçbir zaman televizyon olmadı

Bora Elkoca, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, çok eleştirilen ve içinde yer aldığı zorbalık sahnesinden de bahsetti. Gelen tepkilerden sonra şaşırdığını ifade eden oyuncu "Millet eylem yapmış, ellerine pankart alarak. Herkes üstümüzde bir şey yok sanmış. Ama açıdan kaynaklı öyle algılanmış. Yoksa Rabia'da atlet, bende şort vardı. Ayrıca sahneyi de dramatize etmedik. Arkaya ağıt falan da koymadık" dedi.

Nasılsın Bora? Nasıl gidiyor hayat? Duy Beni aldı başını gitti. Birden sıçramak, üne kavuşmak ne hissettiriyor?

Hayat iyi gidiyor. Yoğun ve yorucu ama keyifli. Duy Beni'nin patlamasına gelince, normali buymuş gibi geliyor. Sakin olmak gerekiyor diye kendimi telkin ettim. Ne hissedeceğimi kaçırdım. Bir karşılığı yok aslında bende.

Tökezlediğin olmadı yani?

Hayır. Yokmuş gibi davranıyorum dediğim gibi.

Bekir de sen de çok deli dolusunuz benim gördüğüm kadarıyla. Karakter geldiğinde nasıl hissettin?

Bekir, kendine has bir çocuk. Durumlara bakışı, tavrı, fikri farklı. Kafası farklı çalışıyor. Onu oynamak keyifli gerçekten. Belki ilişkisiyle, abisiyle ilgili farklı gelişmeler olabilir ilerleyen bölümlerde. Ben de eğlenceli biriyim dediğin gibi. Ama bazen de hiç enerjik değilimdir :) Tek olduğum zamanlar daha gergin ve anksiyete sahibi bir tip olabiliyorum.