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Haberler Yaşam Gol sevinciyle Umre’ye gitti

Gol sevinciyle Umre’ye gitti

3.10.2022

Gol sevinciyle Umre’ye gitti
Sezon başında Trabzonspor'dan Suudi Arabistan Ligi takımlarından El İttifak'a transfer olan Berat Özdemir, yeni takımıyla ilk gol sevincini yaşadı. Milli futbolcu Berat Özdemir, gol attığı maçın ardından Mekke şehrine giderek takım arkadaşlarıyla birlikte Umre ibadeti gerçekleştirdi. 24 yaşındaki futbolcu, Kabe'deki ihramlı fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı. Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 5. haftasında milli futbolcu Berat Özdemir'in takımı El İttifak, deplasmanda Al Wahda ile karşılaştı. Al Wahda, Jean-David Beauguel'in golüyle 8. dakikada 1-0 öne geçti. 45. dakikada sahneye çıkan Berat Ayberk Özdemir, Mohammed Al Kuwaykibi'nin asistinde topu ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi. Müsabaka 1-1 sona erdi.
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