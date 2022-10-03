Onur Şener cinayetinde gelişme! Zanlıların ifadesi ortaya çıktı

Onur Şener, Ankara İsmet Oğultürk Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

'BOĞAZINI KESİYORLAR VE VEFAT EDİYOR'

Onur Şener'in 10 yıllık arkadaşı Önder Çimenoğlu, normalde mekanın saat 01.00'de kapandığını belirterek, "Onur, bu saatten sonra çocukluk arkadaşlarıyla doğum günü kutluyormuş içeride. 3-4 müşteri de dışarıdan katılıyor, mekan sahibi de ses etmiyor fakat bir şarkı isteğinde bulunuyorlar. O ara, 'Ben bilmiyorum ya da çalamıyorum' gibi bir ifade kullanıyor, onlar da sinirleniyor. Çalışan arkadaşlar dışarı çıkarıyorlar, tartışıyorlar. Zaten sokakta da kimse yok. Onur kardeşimin boğazını kesiyorlar ve vefat ediyor. 10 senedir tanıyorum, çok iyi bir arkadaşımızdır" dedi.