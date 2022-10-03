Onur Şener cinayetinde gelişme! Zanlıların ifadesi ortaya çıktı

Tüyler ürperten cinayet geçen gece Çankaya'daki bir eğlence mekanında işlendi. Mekana gelen grup, o esnada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi..
Tüyler ürperten cinayet geçen gece Çankaya'daki bir eğlence mekanında işlendi. Mekana gelen grup, o esnada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi..
BİLMEDİĞİNİ SÖYLEYİNCE…
Olay, önceki dün gece saatlerinde Mutlukent Mahallesi 1946 Sokak'taki eğlence mekanında meydana geldi. Bakanlıkta iş müfettişi İlker K. (35); meslektaşı Ali G. (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih S. (36), kadın arkadaşları J.E. (36) ve G.G. (36) ile eğlenirken, sahne alan Onur Şener'den şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini istedi. Onur Şener'in İlker K.'ye "İşime karışma" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı.
.
Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi kavga sonlandırıldı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darbetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı.
PUSU KURUP CAM ŞİŞELERLE SALDIRDILAR
Eğlence mekanının kapanması yakın saatten ayrıldıkları öğrenilen grup, bu sırada evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'in ölümüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, Ali G., Semih S., İlker K., Jale E. ve Gözde G.'nin savcılık sorgusu tamamlandı.
Savcı sorgusu tamamlanan 5 şüpheliden Ali G., Semih S., İlker K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Jale E. ve Gözde G. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Onur Şener, Ankara İsmet Oğultürk Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.
'BOĞAZINI KESİYORLAR VE VEFAT EDİYOR'
Onur Şener'in 10 yıllık arkadaşı Önder Çimenoğlu, normalde mekanın saat 01.00'de kapandığını belirterek, "Onur, bu saatten sonra çocukluk arkadaşlarıyla doğum günü kutluyormuş içeride. 3-4 müşteri de dışarıdan katılıyor, mekan sahibi de ses etmiyor fakat bir şarkı isteğinde bulunuyorlar. O ara, 'Ben bilmiyorum ya da çalamıyorum' gibi bir ifade kullanıyor, onlar da sinirleniyor. Çalışan arkadaşlar dışarı çıkarıyorlar, tartışıyorlar. Zaten sokakta da kimse yok. Onur kardeşimin boğazını kesiyorlar ve vefat ediyor. 10 senedir tanıyorum, çok iyi bir arkadaşımızdır" dedi.
SAVCIYA İFADE VERECEKLER
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'in ölümüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
O SES TÜRKİYE'YE KATILMIŞTI!
Türk Eğitim Derneği (TED) 1995 mezunu olan Onur Şener, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı. O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, Hadise ile de düet yapmıştı..