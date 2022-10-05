“Komutanlarımız Türkiye’de Erdoğan’ın güvencesi altında”

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Türkiye'nin garantisi altında esir değişimiyle serbest bırakılan Azov tugayının 5 komutanıyla Türkiye'de görüştü. Buluşmayla ilgili açıklama yapan Zelenska, "Bugün önemli bir gün ama daha gidilecek çok yol var. Ukrayna herkesin özgürlüğü ve eve dönüşü için savaşacak" dedi.

Güvenlik gerekçesiyle yeri ve zamanı belirtilmeyen toplantıya Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da katıldı ve komutanlara üstün hizmet madalyası takdim etti. Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da, "Komutanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi güvencesi altında mübadele şartlarına göre Türkiye'de bulunuyor" açıklaması yapıldı.

AİLELERİYLE BULUŞTULAR

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de önceki gece yaptığı açıklamada, "Sonunda Azovstal komutanlarımızı aileleriyle buluşturan bir toplantı düzenlemeyi başardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın garantisiyle tamamen güvendeler. İhtiyaçları karşılanıyor. Ve şimdi akrabalarıyla buluştular. Tekrar aileleriyle birlikte olmalarını sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.