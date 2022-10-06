2022 Mevlid Kandili ne zaman? Yarın kandil mi? 2022 Mevlid Kandili tarihi...

Mevlid Kandili bugün mü? Mevlid Kandili hangi güne geliyor? Mevlid Kandili neler yapılır? soruları araştırılıyor. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler Mevlid Kandili tarihini araştırıyor. Peki 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? İşte merak edilenler...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet Ekim ayı içerisinde idrak edilecek Mevlid Kandili 2022 tarihini paylaştı. 2022 Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla yarın (Cuma) bu kutlu gece idrak edilecek.

Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen kandil, Hz. Muhammed'in doğumu üzerine kutlanıyor.

MEVLİD KANDİLİNDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

2023 KANDİL TARİHLERİ

26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili

6 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili