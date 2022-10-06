Eylülde 145 terörist etkisizleştirildi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın eylül ayı faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çataklı, Türkiye olarak önemli gündem maddelerinin olduğu zaman diliminde olunduğunu belirterek, "Devletimizin tepeden tırnağa bütün personeli teröre karşı tetikte. Eylül ayında aralarında bir liste dışı, 4'ü 'gri', 4'ü 'turuncu' kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 19 ölü, 109 sağ, 17 teslim olmak üzere toplam 145 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların da 113'ü PKK/KCK, 23'ü DEAŞ, 9'u da sol terör örgütü mensubudur" dedi.

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