İnce bağırsak iltihabına sebep oluyor: Yemeden önce sakın yıkamayın!

Nadir durumlarda bu bakteri ölüme de neden olabiliyor. En fazla risk altında olanlar ise çocuklar ve yaşlılar.

Bu bakteri ile enfeksiyonun yol açtığı ishal nedeniyle sıvı ve tuz kaybı oldukça önemli.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki önerilere göre ishal düzelene kadar yağsız ve posasız gıdalarla ishal diyeti uygulanmalı ve hastanın ağızdan bol sıvı alması sağlanmalı.