Maske ve sokağa çıkma yasağı cezaları siliniyor

AK Parti'nin bugün Meclis Başkanlığı'na sunması beklenen torba yasa teklifi kapsamında maske cezalarına ve pandemideki sokağa çıkma cezalarına af geliyor. Buna göre binlerce vatandaş maske takmadıkları için kesilen cezaları ödemek zorunda kalmayacak.

Bir başka düzenleme ise kısa çalışma ödeneğiyle ilgili. Kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkarılanlar hariç, bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya bulunuyor. Torba teklifte KYK borçlarının silinmesi gibi daha önce kamuoyu ile paylaşılan düzenlemeler de var.