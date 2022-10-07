PKK’nın sözde Kobani sorumlusu etkisiz bırakıldı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demirtaş'ı etkisiz hale getirdi. Örgüte 2001'de katılan terörist Demirtaş, güvenlik güçlerine karşı Hakkari, Tunceli ve Zagros kırsalında uzun yıllar faaliyet yürüttü. 2011'de Tunceli Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ve bir taksicinin şehit edilmesi eylemlerine katılması dolayısıyla hakkında yakalama kararı bulunan terörist Demirtaş, MİT tarafından hedef listesine alındı. Ekipler, saha ajanlarından aldığı bilgiler sonrasında Demirtaş'ı Kobani kent merkezinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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