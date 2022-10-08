Montrö Bildirisi davasında 12 sanığın hapsi istendi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında 12 isim için hapis cezası istendi. Haklarında 'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan iddianame hazırlanan 104 emekli amiral 21 Mart'ta hakim karşısına çıkmıştı. 104 emekli amiral imzalı Montrö Bildirisi'ne destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin (TESUD) "bildirici" olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu davada savcı mütalaasını açıkladı. Aralarında Ergün Mengi, Atilla Kezek, Türker Ertürk ve Ramazan Cem Gürdeniz'in de bulunduğu toplam 12 sanık için de 12 yıla kadar ceza talep edildi.

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