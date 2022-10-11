Kaplumbağalar taburcu olacağı günü bekliyor

TEKNE çarpması, misina dolanması, olta iğnesi yutması gibi yaralanmalarla Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altına alınan 11 deniz kaplumbağasının tedavileri devam ediyor. Rehabilitasyon süreçleri tamamlanan deniz kaplumbağaları, "Eylül Kaş", "Minik", "Niles" ve "Fındık" denize kavuşacağı günü bekliyor. Doğal ortamlarına uyum sağlamaları için özel tanklarda bekletilen kaplumbağaların yüzme, dalma ve nefes alma hareketleri gözlemleniyor.

ÖMER KUNDAKÇI