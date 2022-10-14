Tabiatın kalbi Bolu

Temiz havası, yemyeşil ormanları ve tüm diğer doğal güzellikleri ile hem yerlilerini hem misafirlerini mutlu etmeyi başaran Bolu, Batı Karadeniz'de yer alıyor. Bolu'nun tarihi M.Ö. 1200'lü yıllara kadar uzanıyor. Tarih boyunca Frigler, Persler, Bitinya Krallığı, Bizanslılar, Türkmenler ve Osmanlılar gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan şehir, yıllar içinde oluşan özgün gelenekleri ile kendi kimliğini oluşturdu. Polis adı ile anılan bölge, 11. yüzyılda Türkmenlerin gelişi ile Bolu adını aldı. Bolu'da gezilecek yerler hakkında sizin için güzel bir liste hazırladık.

KAYAK MERKEZLERİNDE KIŞIN KEYFİ

BOLU'DA kış aylarının en iddialı ve en cazip adreslerinden biri kesinlikle Kartalkaya Kayak Merkezi. Çam ormanları arasında yer alan bu alanda karın manzarası bir başka. Kış sporlarını sevenlerin Türkiye'de kayak tatili için tercih ettiği yerlerden biri olan Kartalkaya, kısa bir hafta sonu tatili için oldukça güzel bir atmosfer sunuyor. Beyaza bürünmüş manzara içinde kayan snowboardcuları izlerken hareketli bir tabloya bakıyor gibi hissedebilirsiniz. Gerede ilçesinde yer alan Esentepe Kayak Merkezi, temiz havası ve güzel manzarası ile dikkat çekiyor.

BOLU'NUN PAMUKKALESİ

AKKAYA Travertenleri, Bolu'nun Pamukkale'si olarak anılıyor. Bolu'nun yemyeşil doğasının pamuk rengi travertenlerle buluştuğu alanı mutlaka görmelisiniz. Akkaya Travertenleri'ni keşfe çıktığınız sırada çok ilgi çekici manzaralarla karşılaşabilir ve oldukça güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Dilerseniz travertenlerin bulunduğu bölgede yürüyüş yapabilirsiniz.

KAPLICA CENNETİ

BOLU, jeolojik özellikleri dolayısıyla çok sayıda jeotermal su kaynağına ve kaplıcaya ev sahipliği yapıyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde bile beğeniyle bahsedilen Bolu kaplıcaları termal turizm açısından önemli bir yere sahip. Bolu'nun Karacasu, Babas, Sarot, Pavlu (Kesenözü), Çatak kaplıcaları kente gelenlerin uğrak yeri. Bolu'daki kaplıcalar 32 ile 78 derece arasındaki sıcaklığıyla hem içme hem banyo kürleri için kullanılabiliyor.

GÖLCÜK TABİAT PARKI

GÖLCÜK Tabiat Parkı, şehrin karmaşasından uzaklaşarak huzur bulmak ve doğayla iç içe olup dinlenmek isteyenler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Yeşilin bin bir tonu ile buluşabileceğiniz bir alan sunan Gölcük Milli Parkı'nda yer alan kafelerde vakit geçirebilir, mangal yapabilir ya da kendi yiyeceklerinizi getirerek göl kıyısında piknik sofranızı kurabilirsiniz. Bolu'da saklı bir cennet olan Çubuk Gölü'nü, Göksu Tabiat Parkı içinde bulunan Aladağ Göleti'ni, Mudurnu ilçesinde bulunan Tavşansuyu Köyü'nde deprem sonucu meydana gelen çöküntü sonucu oluşan Sülüklü Gölü, çevresi mağaralarla ve ormanlarla çevrili Seben Gölü'nü, Göynük'te yer alan ve yine bir heyelan set gölü olan Sünnet Gölü'nü görmenizi tavsiye ederiz.

TARİH KOKAN KENT

TARİHİ yapılarıyla da göz kamaştıran Bolu'da 1975 yılında il merkezi ve çevresindeki eserlerin korunup sergilenmesi amacı ile müze çalışmalarına başlandı. 1981 yılında ziyaretçilerine açılan Bolu Müzesi'nde Eski Tunç Çağı'ndan Neolitik Dönem'e, Friglerden Bizans ve Osmanlı devirlerine kadar uzanan zaman dilimine ait eserler yer alıyor.

KENTSEL Sit Alanı ilan edilen Mudurnu Evleri ise film setini aratmıyor. Armutçular Konağı ve Haytalar Konağı, Mudurnu evleri arasında dikkat çeken yapılar. Frigyalılardan bu yana bulunduğu alanda tarihe tanıklık etmiş olan Seben Kaya Evleri, yerli turistler kadar yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Sakarya Meydan Muharebesi zaferini temsilen yaratılmış bir eser olan Zafer kulesi, Göynük'ün simgelerinden biri.

ABANT GÖLÜ VE TABİAT PARKI

ÇAM ve köknar ağaçları ile çevrili bir heyelan set gölü olan Abant Gölü, Bolu'da görülecek yerlerin başında geliyor. Oldukça turistik bir nokta olan Abant Gölü ve Tabiat Parkı, hafta sonu fazlaca kalabalık olsa da doğayla buluşmak isteyenlere harika manzaralar sunuyor. Göl kıyısından uzun yürüyüşler yapabileceğiniz, bol bol fotoğraf çekebileceğiniz, manzaraya karşı çay içmenin tadına varabileceğiniz Abant Gölü'nde at binme deneyimi yaşayabilir ya da bisiklet kiralayarak göl çevresinde tur atabilirsiniz. Abant Tabiat Parkı'nın girişinde, ziyaretçi tanıtım merkezinin olduğu yerde Abant Doğa Müzesi yer alıyor. Buraya kadar gelmişken müzeyi ziyaret etmeyi de ihmal etmeyin.

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

KAYIN, karaçam ve meşe ormanları arasında yer alan göller ve zengin bitki örtüsü ile Türkiye'nin en güzel doğa manzaralarından birini sunan Yedigöller Milli Parkı, gerçekten büyüleyici bir atmosfere sahip. Bolu'nun doğal güzellikleri arasında da gerçekten öne çıkan ve oldukça popüler olan bu bölgede Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl yer alıyor. Doğayla iç içe uzun yürüyüşler yapmak, güzel bir piknik sofrası kurmak ve kamp atmak için harika bir ortam sunan Yedigöller Milli Parkı'nda göllerin ve ormanın muhteşem manzarasını izlemek için Kapankaya Manzara Seyir Terası'na çıkabilirsiniz.

YAYLALARIYLA ÜNLÜ

YAYLACILIK konusunda ciddi bir potansiyeli olan Bolu şehrinde 383 tane yayla yer alıyor. Yemyeşil ormanlarla kaplı dağlar üzerindeki verimli düzlüklerde bulunan Bolu yaylaları, Doğu Karadeniz yaylalarını aratmayacak güzellikleri ile dikkat çekiyor. Aladağ, Değirmenözü, Sarıalan, Gölcük, Ardıçtepe, Üstyaka, Kızık, At yaylası, Sarıalan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu ve Seben yaylaları muhteşem manzarasıyla öne çıkıyor.

NE YENİR?

BOLU şehrinde gezintiye çıkan turistler, acıktıkları anda, şehir merkezinin hemen her noktasında yer alan restoranlarda çeşitli yiyecekler ile karınlarını doyurabilir. Bolu şehrinde yiyebileceğiniz yöresel yemekler arasında; Ovmaç Çorbası, Abant Kebabı, Mengen Pilavı, Kaldırık Dolması, Paşa Pilavı, Keş, Bolu Köftesi, Bakla Çullaması, Keşli Cevizli Erişte, Kedi Batmaz, Kabaklı Gözleme, Çantıklı Pide ve Bolubeyi Tatlısı yer alıyor.