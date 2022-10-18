Elif yanlış teşhis kurbanı mı?

Bahreyn'in başkenti Manama'ya turist olarak giden 19 yaşındaki İzmirli Elif Akpınar, ülkeye geri dönmek için gittiği Bahreyn Havalimanı'nda rahatsızlanınca, iki gün gözlem altında tutulduğu El Salmaniya Hastanesi'nde şeker komasına girip, kalp krizinden öldü.

Otopsi raporunda hastanın teşhisi, takibi ve tedavisinde ihmal ve hatanın olduğu ortaya çıktı. Anne Aysel Çankaya, dil sorunu yaşayan kızının tercümanla görüştürülmediğini, insülin tedavisi yerine sakinleştirici verildiğini iddia etti.

İHMALİN RAPORU

Avukatı Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem aracılığıyla hukuk mücadelesi başlatan anne, Türk Dış İşleri Bakanlığı'ndan yardım istedi. Bahreyn Krallığı Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma raporuna göre; Hastaneye getirildikten sonra sakinleştiricilerle gece saat 2'den sabah 5,5'a kadar uyutulan Akpınar'a, doktorlar şizofreni, bipolar bozuk ve Parkinson tedavisinde kullanılan psikiyatrik ilaçlar yazdı. Bu süreçte aniden fenalaşan Akpınar'ın kalbi durdu ve kalp masajı ile hayata geri döndürüldü.

İNSÜLİNLERİ VERİLMEMİŞ

Akpınar'ın kalbi, 'Diyabetik ketoasidoz' komplikasyonu ve şiddetli böbrek yetmezliğine bağlı durdu. Adli Tıp'ın hazırladığı raporda 3 aylık kan takibinde 3-8 olması gereken kan şekerinin 40'ı geçtiği, böbreğinin ciddi şekilde etkilendiği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde bulunduğu sırada hastanın teşhisi, takibi ve tedavisinde ihmalin ve hatanın bulunduğu ifade edildi. İki kızından biri olan Elif'i 20 Mart'ta İzmir Menderes'teki Görece Mezarlığı'na defneden anne Aysel Çankaya, kızı ile son olarak 5 Mart'ta görüntülü görüştüğünü, 6 Mart'ta kızının hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini söyledi.

Çankaya, "Şeker hastası kızıma ilaçları verilmemiş. Çocuğumun çantası, insülinleri vs. hala kayıp. Olaydan sonra kızım orada tercümanla görüştürülmemiş. Bugüne kadar devam eden süreçle ilgili bize hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Türk Dış İşleri Bakanlığı'mızdan ve Manama Türk Büyükelçiliği yetkililerinden sorumluların ortaya çıkarılması konusunda yardım istiyorum" dedi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLAYACAK

AVUKAT Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, işin aslını öğrenmek için Bahreyn'deki konsoloslukla görüştüğünü, Türkiye'deki adli tıp uzmanları ile raporları değerlendirdiğini ve olayın hekim hatasından kaynaklı bir ölüm olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Erdem, "Sorumluların ortaya çıkarılarak cezalandırılması ve tazminat ödenmesi talebimiz var. Bu hem Türk Büyükelçiliği hem de Bahreyn makamları için geçerli. Adalet Bakanlığı ile görüşmelerim devam ediyor. Bahreyn'deki bir avukatlık ofisi ile irtibata geçip, yakında adli süreci başlatacağız" diye konuştu.

METİN BURMALI