  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam 65 yaş üstüne ve kronik hastalara grip aşısı ücretsiz

65 yaş üstüne ve kronik hastalara grip aşısı ücretsiz

19.10.2022

65 yaş üstüne ve kronik hastalara grip aşısı ücretsiz

TÜRKİYE Cumhuriyeri Sağlık Bakanlığı 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalar için grip aşılarını e-Nabız sisteminde tanımladı. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen riskli gruplar aşıya ücretsiz ulaşabilirken, riskli grup içerisinde olmayan vatandaşlar ise eczanelerden ücretli olarak aşıya ulaşabilecek. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan ise yaptığı açıklamada 3,5 milyon grip aşısının bu ay içinde eczanelere gelmeye başlayacağını söyledi. Grip aşısının eczane fiyatı 243 lira olacak.

MERT ALPDÜNDAR

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA