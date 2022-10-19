Kız çocukları için 4 bin km kürek çekti

İSTANBUL'DA yaşayan ve Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) adına kız çocuklarının okutulması için farkındalık oluşturmak hedefiyle 14 Mayıs'ta Hopa'dan kanosuyla denize açılan Şenol Özdemir, Köyceğiz'e ulaştı. Ortaca İztuzu sahilinden Dalyan kanalına giriş yapan Özdemir, tarihi kaya mezarları ve sazlıklar arasından geçerek Köyceğiz gölüne geldi.

Özdemir'i, Köyceğiz gölü Mantık burnu mevkisinde Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik bölümü öğretmen ve öğrencileri meşalelerle karşıladı. Olumsuz hava şartlarından dolayı bazı günler denize açılamayan Özdemir, bugüne kadar yaklaşık 4 bin kilometre kürek çekti. 46 yaşındaki 2 çocuk babası Şenol Özdemir, Türkiye'nin 4 denizinde kürek çekerek Hatay'ın Suriye sınırında final yapmayı planlıyor.

ÖMER KUNDAKÇI