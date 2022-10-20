Rektör Prof. Dr. Budak’a Başkan Erdoğan’dan ödül

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen dijital hizmet noktası "E-insan" lansman toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirildi. Törende Ege Üniversitesine (EÜ) "Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite" ödülü verildi.

TAMAMI YERLİ VE MİLLİ

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Rektör Prof. Dr. Budak, "Cumhurbaşkanlığımızın, öğrencilerin kariyer gelişimine destek vizyonu kapsamındaki çalışmalarımızla bu ödülü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan ilk ve tek üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. Üniversitemizin her zaman yanında olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'a, paydaşlarımıza, öğrencilerimize ve başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "e-İnsan Programı"na katılarak bir konuşma yaptı.

Erdoğan, "Türkiye artık gelişmiş ülkeler programı arasında yerini aldı. Türkiye, dijitalleşme sürecinde 900'den fazla kurumunun 6 bin 800'den fazla hizmetiyle 61 milyon kullanıcı sayısına ulaşan e-Devlet Kapısı uygulamasıyla dünyada ilk sıralara yerleşmiştir. Her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e, 10'a katlayan benzer atılımları saymak mümkündür. Fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verebilirlik, yenilikçilik ve liyakat gibi değerleri esas alan bir insan kaynağı kültürü oluşturmanın peşindeyiz. Şu anda bunu kovalıyoruz. İnsan Kaynakları Ofisi'miz tarafından bu amaçla geliştirilerek uygulamaya konulan sistemlerin tamamı da yerli ve milli olarak hazırlanmıştır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANDI

"81 ile üniversite yapmaya başladığımızda 'ne gerek var' diye eleştirenler vardı. Şimdi kimsenin söyleyecek sözü kalmadı. Şu anda 208 tane üniversitemiz var. Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının yurt dışına gittiği değil, yurt dışındakileri ülkesine çeken bir cazibe merkezi olmuştur. Ulusal Staj Programı'nın 2023 yılı başvurularını açtık. Özel sektör de 150 bin öğrenciye staj imkânı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine çıkarmamıza destek olacak. Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. İlave olarak staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmaya devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz." Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, eğitim, staj ve iş gibi imkânlarını fırsat eşitliği çerçevesinde tüm vatandaşlara sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

YÜKSEKÖĞRETİME ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

ÖĞRENCİLERİN kariyerlerini en verimli şekilde desteklemek adına üniversite bünyesinde Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü kurduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizde en fazla kariyer etkinliği yapan üniversite konumundayız. Ödülü almamızda büyük etkisi olan Ulusal Staj Programı kapsamında bin 139 öğrencimiz, bakanlıklarımız başta olmak üzere çeşitli yerlerde stajını tamamladılar. İşveren pozisyonunda gönderdiğimiz teklifler sayesinde, Üniversitemizden ve diğer üniversitelerden 62 öğrenci, Üniversitemizin çeşitli birimlerinde stajlarını yaptılar. Ödül kriterlerinde öğrencilerinin Kariye Planlama Dersi alma oranı, Programa başvuran ve staj yapan öğrenci oranı ve Yetenek Kapısı platformuna kayıtlı öğrenci oranı ele alındığını düşünürsek bu ödülü hak ettiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

Yıl içerisinde Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olan EGEKAF'a ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Prof. Dr. Budak, "100 binin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Ege Kariyer Fuarı büyük yankı uyandırdı. Bununla birlikte Yetenek Kapısı sistemine kayıtlı firma sayımızı bin 592'ye çıkardık. Sistemde kayıtlı 53 bin 214 öğrencimiz bulunuyor. Yoğun çalışmalarımızın sonucunda da bu ödüle layık görüldük" dedi. Ege Üniversitesinin öğrenci odaklı vizyoner uygulamalar ve nitelikli projelerle Türk yükseköğretimine örnek olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam akredite araştırma üniversitemizin, son 5 yılda çağın gereksinimlerine uygun akademik çeşitliliği ve güçlü teknolojik altyapısı ile dev bir bilim üssü haline geldiğini ifade etmek istiyorum. Küresel ölçekte araştırma yapan ve bilimsel bilgi üreten araştırma üniversitemiz öncü uygulamaları ile köklü tarihine yaraşır yeni başarı hikâyeleri yazdı. Öğrenci odaklı eğitim felsefesi doğrultusunda üniversiteyi öğrenci memnuniyetinde A Plus kategorisine çıkardık."