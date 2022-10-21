Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Ekim'deki programı için görevli olarak Çanakkale'den Balıkesir'e giden sivil polis aracının yaptığı kazada ağır yaralanan polis memuru Hızır Bekir Baybora, önceki gün yaşam savaşını kaybetti. Şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü'nün cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Şehit Baybörü için dün öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında polisler nöbet tuttu.

SOYLU TÖRENE KATILDI

Şehidin eşi İrep, oğlu Mete, annesi Yaşar ve babası Abdullah Baybörü ile yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarılarak Karşıyaka Şehitliği'ne götürüldü. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit annesinin elini öperek acılı anneyi teselli etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü'nün ailesine başsağlığı diledi.

SUAT SALGIN