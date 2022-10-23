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Haberler Yaşam Binali Yıldırım'a doku nakli ameliyatı yapıldı

Binali Yıldırım'a doku nakli ameliyatı yapıldı

23.10.2022

Binali Yıldırım’a doku nakli ameliyatı yapıldı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a, saçlı derideki doku kaybı dolayısıyla başarılı bir doku nakli ameliyatı yapıldığını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım, bugün (dün) Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanı'mızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var" ifadelerini kullandı. Koca, paylaşımında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret ettikleri fotoğrafa da yer verdi.
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