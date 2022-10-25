Öldüren estetik sanığı kalpten gitti

İstanbul Beylikdüzü'nde, estetik işlem yaptıkları Kübra Boyraz Solmazgül'ün (38) ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Erdal Doğruya, önceki gün evinde kalp krizinden öldü. Bir çocuk annesi Kübra Boyraz Solmazgül, 21 Eylül 2020'de bir güzellik merkezinde estetik yaptırdıktan sonra fenalaştı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından evine götürülen Solmazgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kadının epikriz raporunda, 'pıhtı atması' nedeniyle kalp krizi geçirdiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdal Doğruya ve doktor Öner Özsoyeri tutuklandı.

17 YIL HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Doğruya ve Özsoyeri'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, doktor olmadığı halde operasyonu gerçekleştiren Erdal Doğruya hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 17 yıla kadar hapis cezası istendi. Büyükçekmece Adliyesi 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamanın ileriki aşamalarında, tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kardeşiyle birlikte yaşayan Erdal Doğruya, 1 hafta önce kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Doğruya, 3 gün sonra taburcu edildi. Evinde önceki gün sabah tekrar fenalaşan Doğruya, kalp krizinden hayatını kaybetti. Doğruya'nın cenazesi Yeni Günerli Mezarlığı'na toprağa verildi.