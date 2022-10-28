Türk basınının koca çınarı 128 yaşında

Yeni Asır 128'inci yılını tamamladı. Selanik'te 19 Ağustos 1895'te Abdurrahman Arif Bey tarafından 'ASIR' adıyla kurulan ve 22 Temmuz 1908'de 'YENİ ASIR' adını alan gazetemiz, 128 yıldır Türkiye'nin en eski ve en büyük gazetesi unvanıyla yayın hayatını başarıyla sürdürüyor. Neredeyse 3 asırdır yayın hayatını sürdüren belki de dünyanın tek gazetesi Yeni Asır, Avrupa'ya açılan ilk pencere olarak tarihi özelliği ve güzelliğini de koruyor. Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve çalışanlar gazetemizin 128'inci kuruluş yıl dönümünü pasta keserek kutladı.

"BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ"

Türk basınının çınarı Yeni Asır'ın 128'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak ile Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, birer kutlama mesajı yayınladı. Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, "Türk basın tarihinin gelmiş geçmiş en köklü gazetesi olan Yeni Asır Gazetesi'nin 128. kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ile kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni Asır Gazetesi bir gazete olmanın ötesinde Türk basınına sayısız ilkler kazandırarak yeniliğin ve gelişimin sembolü olmuştur" dedi.

HABERCİLİKTE DEVRİM YAPTI

Dr. Serhat Albayrak mesajının devamında, "Türkiye'de ilk rotatif baskı yapan, ilk linotip-entertip dizgi sistemini kullanan, ilk 'Spor Gazetesi'ni çıkartan, ilk magazin ekini yayınlayan, ofset düzenine ilk geçen gazete olması; ayrıca habercilik dilinde devrim yaparak "mişli" geçmiş yerine "di"li geçmiş zaman eki kullanması, Türk basınında saygın bir yer edinmesine vesile olmuş ve özellikle bulunduğu bölgenin en gözde yayını haline gelmiştir. Türkiye'nin ve Ege'nin özgür sesi olan Yeni Asır, profesyonel yazar kadrosu, konusunda uzman editörleri, muhabirleri ve yönetimi ile yayın ilkelerinden taviz vermeden tarafsız ve çok sesli habercilik anlayışını tüm okuyucu kitlesine benimsetmiştir. Türk basınının geçmiş ile geleceğine ışık tutan ve haberciliğin gelişimine öncülük eden Yeni Asır, başarısını her geçen gün arttırarak üç asra hitap eden lider gazete olmuştur. Yeni Asır Gazetesi'nin yükselen başarısında emeği geçen, başta ebediyete intikal etmiş basın emekçileri olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor, bu başarıların daim olması temennisiyle, daha nice kuruluş yıldönümlerini hep birlikte kutlamayı diliyorum" diye konuştu.

ÖRNEK BİR GAZETE

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ise, "Yayın hayatına 1895te Selanik'te başlayan Yeni Asır; tarihin derinliklerinden gelen saygın kimliğini, ilkeli gazetecilik anlayışını, basınımızdaki müstesna kimliğini daima koruyacak değerli çalışanlarının hizmetleri ve okurlarının desteği ile örnek bir gazete olarak yoluna devam edecektir. Yeni Asır olarak biz de bundan önceki 127 yılda olduğu gibi tarih içindeki büyük yolculuğumuza, iman dolu bir inançla yayın ilkelerinden ödün vermeden objektif haberciliği ile hem Ege'nin hem de Türkiye'nin güvenilir ve güçlü sesi olmayı sürdürmektedir. Yeni Asır Gazetesini saygın ve lider gazete haline getiren ve bu başarıyı gelecek yıllara da taşıyacağına inandığım, emeği geçen herkese teşekkür eder, bu başarıların daim olması temennisiyle, daha nice kuruluş yıl dönümlerini hep birlikte kutlamayı dilerim" dedi.

METİN BURMALI