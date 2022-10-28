Yeni Asır ödüle doymadı

Yeni Asır Gazetesi habercilik alanında ortaya koyduğu farkı, aldığı ödüllerle de gösterdi. Objektif ve doğru habercilik anlayışıyla Türk Basın Tarihi'ne damgasını vuran Yeni Asır, farkını kazandığı ödüllerle de belli etti.

İKİ YARIŞMADA ÜÇ ÖDÜL

Her geçen gün gelişerek haberciliğin çıtasını yukarılara doğru taşıyan ilklerin gazetesi, önceki senelerde olduğu gibi bu sene de ödüllere doymadı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel 55. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması'nda Spor Fotoğrafı Kategorisi'nde gazetemiz muhabirlerinden Burak Hakerler "Göztepe Kendine Geldi" isimli eseriyle, Berke Özbay ise Gazetecilik Teşvik Yarışması'nda Spor Haberi Kategorisi'nde "Böylesi Görülmedi" isimli eseriyle ödüle layık görüldü.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ TEKİN'İN

Bir ödül de, Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen haber yarışmasında kazanıldı. Yeni Asır Gazetesi muhabiri Tolga Tekin de jüri özel ödülü alarak alkışı hak etti. "Atatürk'ün Dürbün Kılıfı Ona Emanet" konu başlıklı haberi ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Tolga Tekin, ödülünü İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'dan aldı.

Ayrıca bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Altın Ege Ödülleri'nde Yeni Asır Gazetesi çalışanları Tolga Tekin ve Melih Demirtaş ödül kazanarak İzmir basınında Yeni Asır'ın parlayan isimlerinden oldular.