‘O gün herkes aydınlık içindeydi’

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923'teki Konya ziyareti sırasında çekilen fotoğrafta yer alan ve Büyük Önder'in isteği üzerine öğretmen olarak 42 yılını eğitime adayan Sabiha Özar, ilanına tanıklık ettiği Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. İzmir'in Dikili ilçesinde oğlu Ersun Özar ile yaşayan ve 1 Ekim'de 107'nci yaş gününü kutlayan Sabiha Özar, yaşına rağmen sağlıklı ve dinç yapısıyla konuklarını ağırlıyor. Davet edildiği programlara gücü yettiğince katılmaya çalışan Özar, evinde ağırladığı gençlere anılarını anlatıyor.

22 MART 1923'TEKİ ZİYARET

Konya'da dünyaya gelen Özar'ın hayatı, Atatürk ile 22 Mart 1923'teki Konya ziyareti sırasında karşılaşmasıyla değişti. Atatürk'ün, başını okşayarak verdiği "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesini yerine getirmeye karar vererek öğretmen oldu. Cumhuriyet'in ilanı için Atatürk'e minnettar olduklarını belirten Özar, tanık olduğu bayramlar içinde Ankara'da Numune Kız Ortaokulu öğrencisiyken katıldığı Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamalarını unutamadığını dile getirdi. Özar, şöyle konuştu: "Eski Meclis binasının önünde tak kuruldu. Atatürk'ün tam karşısında duruyorduk. 10. Yıl Nutku'nu okudu. Ağladığımı hatırlıyorum. Bütün herkes, askerler, ellerinde fenerlerle sokakları dolaştı. 'Yaşasın Mustafa Kemal', '10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaşta' diyerek halk, sözleri şarkı olarak söylüyor. Sabaha kadar kimse uyumadı. Herkes aydınlık içindeydi."