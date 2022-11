Doğa harikası Bolu

Hareketli ve stresli iş yaşamından uzaklaşmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği Bolu, yöresel lezzetleri ile de gelenlere adeta ziyafet yaşatıyor. Doğal güzellikleri ile görenleri kendisine hayran bırakan Bolu, Merkez başta olmak üzere Mudurnu, Gerede, Göynük, Seben, Mengen, Yeniçağa, Kıbrıscık ve Dörtdivan olmak üzere 9 ilçeye sahip. Kızıltepe, Bolu Dağları ve Köroğlu Dağları ile çevrili olan Bolu çok sayıda yaylayı barındırıyor. Mengen ve Bolu yaylalarının yanı sıra Gerede, Mudurnu, Kıbrıscık Yaylaları meşhur. Büyüksu, Mengen Çayı, Mudurnu Çayı ve Gerede Çayı'nın yanı sıra Abant Gölü, Yedigöller, Karagöl, Sülüklügöl şehrin önemli gölleri arasında.





GEZİLECEK YERLER

Tertemiz havası ve harika doğası ile en sık tercih edilen yerlerden biri olan Bolu, huzur dolu bir tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezi. Bolu gezinize merkezdeki ve civar ilçelerdeki tarihî Bolu Evleri'ni görerek başlamanızı öneririz. Kentin köklü tarihini yansıtan evler sizi zaman yolculuğuna davet ediyor. Bolu Müzesi'ni ziyaret ederek kent tarihini yakından inceleyebilir, kazılar sonucu ortaya çıkarılan eserleri görme şansı bulabilirsiniz. Mudurnu ilçesinde bulunan Yıldırım Bayezid Camii ise kentte ziyaret etmenizi tavsiye ettiğimiz bir diğer tarihi yapıdır. Göynük'e hâkim konumu ile dikkat çeken Zafer Kulesi 1923 tarihinden bu yana hasar almadan gelmiştir. Şehre yolunuz kışın düşerse Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kış sporlarının tadını çıkarabilir, bahar ve yaz aylarında ise Abant ve Yedigöller'de doğanın kollarında huzur bulabilirsiniz. Gölcük Tabiat Parkı, Seben Gölü ve Sülüklü Gölü de Bolu'da görmeden dönmemeniz gereken doğa harikaları arasında yer alıyor.

NASIL GİDİLİR?

Bolu'ya karayolu ile ulaşım sağlanıyor, demiryolu ve havalimanı bulunmuyor. En yakın havalimanı 145 kilometre mesafede bulunan Kocaeli ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı. Bu havaalanlarına iniş yaptıktan sonra otobüsle veya araç kiralayarak Bolu'ya ulaşabilirsiniz. Bolu İzmir arası 616 kilometre, Bolu İstanbul arası 262 kilometre, Bolu Ankara arası 191 kilometredir. İzmir'den kendi aracınız ile Bolu'ya gelmek isterseniz yol yaklaşık olarak 6 saat sürmektedir. Bolu Dağı Tüneli sayesinde kente ulaşım oldukça kolaylaşırken, TEM ve D100 Otoyolu'nun Bolu'dan geçmesi şehre ulaşım için önemli bir avantaj. Bolu'ya otobüs firmalarının direkt seferleri ile de ulaşım sağlamak mümkün.





NE YENİR?

SOĞAN, salça ve kıyma ile hazırlanıp üzerine un ve yumurta karışımı eklenen ovmaç çorbası nefis bir başlangıç yemeği. Abant kebabı közlenmiş patlıcanın içerisine kuzu eti, mantar, biber ve kaşar rendesi konularak hazırlanan enfes bir yemek. Yedigöller kebabı da hem kuzu eti hem de tavuk eti ile hazırlanan şehrin meşhur yemekleri arasında. Ceviz, kuzu eti, domates ile hazırlanan Mengen pilavı tek başına doyurucu bir lezzet. Bal kabağı ve şeker ile yapılan kabaklı gözleme sacda pişirilerek midelere şölen yaşatırken, yoğurtlu gözleme şehre yolu düşenlerin denemesi gereken enfes bir lezzet. Bolu beyi tatlısı şehrin en ünlü tatlıları arasında. Kedibatmaz, saray helvası, höşmerim, paşa pilavı, yoğurtlu bakla çorbası ve Bolu köftesi, yemeden dönmemenizi tavsiye ettiğimiz diğer lezzetler arasında.

NEREDE KALINIR?

KARADENİZ Bölgesi'nin yeşil cenneti olarak bilinen Bolu, yaz aylarında olduğu kadar bahar ve kış aylarında da en çok ziyaret edilen şehirlerden biri. Abant, Yedigöller, Karasu, Kartalkaya gibi popüler gezi noktalarına sahip olan Bolu yöresel lezzetleri ile de gelenleri mest ediyor. Bolu'da her bütçeye uygun konaklama imkanı mevcuttur. Sadece Bolu merkezi değil çevresindeki yöreler de gerek yurt içi gerek yurt dışından her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Bahar ve yaz aylarında Abant otelleri oldukça rağbet görürken, kış aylarında Abant Gölü karlar altında harika bir manzaraya sahip oluyor. Abant Gölü çevresinde pek çok lüks otel ile birlikte butik otel, apart otel ve pansiyon bulmak mümkün. Keyifli bir tatil için Bolu otellerinden birini seçerek çevreyi gezip harika anılar biriktirebilirsiniz.

AYŞEN ALTÜZÜN