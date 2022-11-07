10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım’da okullar, bankalar açık mı?

Bu yıl perşembe gününe denk gelen 10 Kasım öncesi öğrencilerin ve çalışanların araştırmaları başladı. Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84. yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle anılacak. Peki 10 Kasım resmi tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma günü resmi tatil değildir. 10 Kasım günü belediyeler. valilikler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, bankalar, İlkokul, ortaokul, liseler, bankalar, kargo firmaları ve diğer kamu kurumları faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.10 Kasım 2022 tarihi, Perşembe gününe denk gelmektedir. 10 Kasım nedeniyle bu perşembe günü resmi binalar, ülkenin dış ülkelerde bulunan temsilciliklerindeki bayraklar yas göstergesi olarak yarıya indirilir.

İşte 2023 yılındaki resmi tatil günleri;

1 Ocak Yılbaşı tatili Pazar günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pazar günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Pazartesi

19 Mayıs, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Cuma günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Cumartesi

30 Zafer Bayramı Çarşamba günü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazar günü

DİNİ BAYRAMLAR

Ramazan Bayramının 1. günü 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramının 2. günü 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramının 3. günü 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramının 1. günü 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramının 2. günü 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramının 3. günü 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. günü (son) 1 Temmuz Cumartesi