Freni patlayan yolcu otobüsünde dehşet

Ağrı'nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen bir TIR ve bir tankerle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Ağrı'da 34 EG 1164 plakalı Van Yolu yolcu otobüsünün, Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halindeyken freni patladı. Freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyona süratli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve 2 kamyon devrilerek alev aldı. Karayolunun savaş alanına döndüğü korkunç kazada ilk değerlendirmelere göre otobüste 18 şahıs olduğu belirlenirken; kazada 7 kişinin olay yerinde can verdiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.



KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

AĞRI'NIN Tutak ilçe merkezine girişte, saat 14.30 sıralarında yolcu otobüsü, TIR ve tankerin karıştığı kazada, araçlar alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Ağrı- Patnos karayolu trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçlara müdahale etti. Acı haberi duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



ACI HABERİ ERDOĞAN DUYURDU

Olay yerinde inceleme yapan Ağrı Valisi Osman Varol, "Can kayıplarımız var" dedi. Ankara'da 2000 Köy Yaşam Merkezi'nin açılışında konuşan Başkan Erdoğan, feci kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurarak, "Maalesef Tutak'ta bir otobüsün devrilerek yanması sonucunda 7 vatandaşımız rahmetli oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen Trafik kazasıyla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır" dedi.

DİĞER