10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım’da okullar, bankalar tatil mi olacak?

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde tüm yurtta anılacak. Bu yıl perşembe gününe denk gelen 10 Kasım nedeniyle 'tatil olacak mı?' soruları da araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

10 KASIM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Bu yıl 10 Kasım tarihi perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım Perşembe günü ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, anılacak. 10 Kasım tarihi resmi tatil sayılmıyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için okullarda tatil durumu olmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.

10 KASIM 2022 OKULLAR, HASTANE, POSTANE, ECZANE, NOTER, BANKA, ADLİYE, PTT AÇIK MI?

10 Kasım resmi tatil olmadığından tüm hastane, postane, eczane, noter, banka, adliye ve PTT merkezleri tam gün hizmet verir.

2023 RESMİ TATİL TARİHLERİ

YILBAŞI

1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2023 yılında Pazar gününe denk geliyor.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

2023'te pazar gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

1 Mayıs, 2009'da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI

2023 yılında 21 Nisan Cuma gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

KURBAN BAYRAMI

2023'de 28 Haziran Çarşamba gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 29, 30, 1 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil olacak.

15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 Temmuz, 2023'te cumartesi gününe denk geliyor. 2016'da resmi tatil ilan edilmişti.

ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2023'te çarşamba gününe denk gelecek.

CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2023'te pazar gününe denk geliyor.