“Toplumlar okullardan yükselir”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ostim İlkokulu'nda düzenlediği 'Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.

ORTAK DEĞER VE İDEALLER

Çocukların eğitim hayatını güçlendirmek için yepyeni projelerin hayata geçirildiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'nı kutlayan Emine Erdoğan, toplumların okullardan yükseldiğini, okulun yalnızca bilginin verildiği yer değil, adabımuaşeretten manevi değerlere kadar her anlamda donanımlı insanların yetiştiği bir ocak olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, en küçüğünden en büyüğüne öğrencilerin, günün önemli bir kısmını okullarda geçirdiğine işaret etti. Öğrencilerin sadece kitaplardan değil, okulda tatbik edildiğini gördükleri kültür atmosferinden de öğrendiklerine, yaşamlarını bu tecrübeler ışığında sürdürdüklerine işaret eden Emine Erdoğan, özel hayatlarında eksik kalan şeyleri okullarda tamamladıklarını, bu anlamda toplumun ortak değerlerini, ortak davranışlarını ve ortak ideallerini benimsediklerini ifade etti.

'SAĞLIĞIN ÖNEMLİ BİR PAYDAŞI'

"Temel sağlık davranışlarını kazanmada da okulun çok önemli bir rolü var" diyen Emine Erdoğan, kişisel temizliğe ek olarak gıda, ev, çevre ve genel temizlik davranışlarının da yine okullarda aşılandığını vurguladı. Emine Erdoğan, "Bu anlamda okullar, çağdaş sağlık anlayışının önemli bir paydaşıdır" dedi.