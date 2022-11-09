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Haberler Yaşam Türkiye tatbikata hazırlanıyor

Türkiye tatbikata hazırlanıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 'Çök-Kapan-Tutun’ deprem tatbikatı esnasında TV ve radyolardan yayımlanacak uyarıyı paylaştı.

İHA

09.11.2022, 18:09

Türkiye tatbikata hazırlanıyor

AFAD, Düzce depreminin yıldönümü olan 12 Kasım'da ülke genelinde büyük bir tatbikata hazırlanıyor. Bu tatbikat çerçevesinde televizyon ve radyolarda da tatbikat yapıldığına dair bilgilendirmelerde bulunulacak.

AFAD yayımlanacak uyarıları paylaştı.

AFAD tarafından yayımlanan görsel uyarıda 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı Çök-Kapan-Tutun' ifadeleri yer alırken, sesli uyarı olarak "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede 'Deprem anı, Çök-Kapan-Tutun tatbikatı yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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