Cihan Kolivar tutuklandı

Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan önceki gün gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklama talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İfadesinde, "Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken, ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır" diyen Kolivar tutuklandı.

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