Dinmeyen hasret!

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılıydı dün... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe gözlerini sonsuzluğa yumdu. Türkiye, Ata'sının ebediyete intikal ettiği günü, her yıl aynı saatte anıyor. Ünlü isimler de, Atatürk için sosyal medya hesaplarından 10 Kasım mesajları paylaştı.

IŞIĞIMSIN SEN BENİM

Usta sanatçı Türkan Şoray, "Ata'm, seni sonsuz özlem, hasret ve sevgiyle anıyorum. Yalnız bugün değil, her gün" diye bir mesaj paylaştı sosyal medya hesabından. Volkan Konak ise, "Eser durursun hafızamda. Işığım benim..." dedi. Gülşen Bubikoğlu, "Minnetle, özlemle anıyorum", Demet Akalın ise, "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da saygı sevgi ve özlemle anıyoruz" dedi paylaşımında.

ÇOK ÖZLÜYORUM

Murat Boz, "Özlüyorum seni Ata'm, çok özlüyorum" derken süperstar Ajda Pekkan ise, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz..." diye yazdı paylaştığı mesajında.

İMPARATOR SAYGI DURUŞUNDA

İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de saat 9'u 5 geçe balkonda saygı duruşunda bulundu.