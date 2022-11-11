Sarallar iddianamesinde 79 yıla kadar hapis istendi

İSTANBUL merkezli 13 ilde 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlardan sonra hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt lideri İlyas Saral ile Erdal Acar'ın da bulunduğu 169 şüpheli için 15 yıldan 79 yıla kadar hapis cezaları istendi. İddianamede, 'Sarallar'ın İzmir'deki gizli kasası olduğu öne sürülen Mehmet Ulu'nun (44) örgütün İzmir bölge sorumlusu olduğu, Menderes'te hafriyat işleri ile uğraşan örgüt üyesi Hayrettin Ulu'nun (39) bazı isimlerden tehditle para tahsil ettiği belirtildi.

YASA DIŞI YOLLARDAN GELİR

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında İlyas Saral ile Erdal Acar'ın da bulunduğu 167 kişi 'şüpheli' olarak yer aldı. Tanınmış oyuncu Necati Şaşmaz'ın bulunduğu 9 kişi mağdur, 2017'de çıkan bir çatışma sonucu öldürülen Oktay Üzüm'ün oğlu Ahmet Yusuf Üzüm ve Atalay Demirbaş'ın da bulunduğu 58 kişi müşteki, 2 kişi ise müşteki-şüpheli olarak kayıtlara geçti. Şüphelilerin yağma ve kumar oynamak için yer sağlama suçlarını işleyerek gelir temin ettikleri, yönetici ve üyelerin geçimlerini bu yöntemle sağladıkları ve örgütün temel amacının kişilerden zorla maddi menfaat temin etmek olduğu anlatıldı.