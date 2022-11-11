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Haberler Yaşam Yalnız Kurt'un yeni bölümünde neler olacak?

Yalnız Kurt'un yeni bölümünde neler olacak?

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, Osman Sınav imzalı 'Yalnız Kurt'un merakla beklenen yeni bölüm frgamanı yayınlandı. Geçtiğimiz bölümde izleyiciyi ekrana kilitleyen Yalnız Kurt'un 25. bölümünde neler olacak? İşte Yalnız Kurt'un 25.bölmüne dair detaylar...

11.11.2022, 12:06 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022, 12:07

Yalnız Kurt merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak...

Yalnız Kurt’un yeni bölümünde neler olacak?

Halit'in kumpasıyla devlet nezdinde zor duruma düşen Altay vakit kaybetmeden teröristlerin isimlerini öğrenmek zorundadır. Doğan ve Yıldırım Timi de ayrı kollardan Altay'ı bu kumpastan kurtarmak için harekete geçeceklerdir.

Yalnız Kurt’un yeni bölümünde neler olacak?

Doğan haberi yapanların peşine düşerken Minnet ve Barış da füzeleri ateşlemek için eğitilen teröristlerin isimlerini bulmak için sahte pasaport şebekesine çökeceklerdir. Barış ve Minnet hiç beklemedikleri bir tuzakla karşı karşıya kalırlar.

Yalnız Kurt’un yeni bölümünde neler olacak?

Konsülün gündeminde ise Türk-Yunan savaşı dışında yeni bir mesele vardır: Türkiye'nin Rusya'nın KKTC'yi tanıması için yaptığı hamle.

Yalnız Kurt’un yeni bölümünde neler olacak?

Meryem de Altay'ın uğradığı bu haksızlık karşısında sessiz kalmaz. O'na yardım edecektir. Altay'ın vakıfta aradığı isim listesini vermeyi kabul eder.

Yalnız Kurt’un yeni bölümünde neler olacak?

Meryem'in bu hamlesinden sonra Altay bir kaçak durumuna düşmektense gidip Emniyet'e teslim olur.

Yalnız Kurt’un yeni bölümünde neler olacak?

Altay gözaltına alındığında ise beklemediği bir misafiri vardır: Amcası Halit Yıldırım… Halit Yıldırım, Altay'a bir teklifle gelmiştir.

Yalnız Kurt’un yeni bölümünde neler olacak?

Altay düştüğü bu tuzaktan kurtulabilecek mi? Tuzağa düşen Barış ve Minnet ne yapacak? Türkiye'nin KKTC hamlesi karşısında konsülün planları ne olacak? Halit Yıldırım'ın Altay'a ne teklif edecek?

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